В Лос-Анджелесі вимагали припинити кровопролиття в Україні

Понад тисячу людей зібралися в районі Вествуд у Лос-Анджелесі в суботу, 26 лютого 2022 року, щоб продемонструвати свою підтримку України та вимагати від США зробити більше для допомоги обложеній країні.



Мітинг #StandWithUkraineLA відбувся на бульварі Санта-Моніка, 11111, біля бульвару Сепульведа, де знаходиться офіс сенатора Дайан Файнштейн.



Учасники звертались із закликами: "Зупиніть російський імперіалізм! Очистіть небо! Збережіть наші життя! Зупиніть Путіна зараз! Путін, Руки геть від України!"



На всіх чотирьох кутах перехрестя було видно демонстрантів.



Організатори протесту: Мар’яна Бойко, Мишко Лаврис, Ірина Василькова, Олена Каліш, Богдан Хруставчук, Андрій Татаренко, Віктор Кавінський за підтримки Центру українського мистецтва, Український культурний центр закликали "усю громаду Лос-Анджелеса приєднатися до українців-американців, щоб ЗУПИНИТИ КРОВОПРОЛИТТЯ в Україні!"

