Фото він опублікував у instagram.

На фото санітар психлікарні голить Артура Флека - головного героя фільму.

"День перший. Наш хлопчик", - підписав фото Філліпс.

Друга частина відомої кінострічки має назву "Джокер: Божевілля на двох" і має вийти 4 жовтня 2024 року. Роль Джокера знову виконає Хоакін Фенікс, Харлі Квін зіграє співачка Леді Гага. Раніше стало відомо, що фільм буде мюзиклом від особи Харлі Квін.

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