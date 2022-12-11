В мережі з'явилось перше фото зі зйомок другої частини "Джокера" з Хоакіном Феніксом
Режисер "Джокера 2" Тодд Філліпс оголосив про початок зйомок фільму та опублікував перше фото зі знімального майданчика
Фото він опублікував у instagram.
На фото санітар психлікарні голить Артура Флека - головного героя фільму.
"День перший. Наш хлопчик", - підписав фото Філліпс.
Друга частина відомої кінострічки має назву "Джокер: Божевілля на двох" і має вийти 4 жовтня 2024 року. Роль Джокера знову виконає Хоакін Фенікс, Харлі Квін зіграє співачка Леді Гага. Раніше стало відомо, що фільм буде мюзиклом від особи Харлі Квін.
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