В Одесі під час пожежі врятовано матір з дитиною, в Подільську з полум'я витягли 69-річного чоловіка

Про це йдеться в інформації про дії українських рятувальників за минулу добу, передає Еспресо.TV.

"О 16 годині 17 хвилин рятувальники отримали виклик про задимлення на кухні ресторану Slow Piggy по вулиці Гаванна, Приморського району Одеси, що знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Вже о 16 годині 39 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні на площі 8 м2", - розповідає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.



Під час гасіння пожежі з квартири на 2-му поверсі евакуйовано жінку з дитиною (анкетні дані не надали).



Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються. Від ДСНС залучались 4 одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала гелікоптери H225 Super Puma від французької компанії Airbus Helicopters.