В Одесі під час пожежі врятовано матір з дитиною, в Подільську з полум'я витягли 69-річного чоловіка
У місті Одеса в суботу, 3 липня 2021 року, під час гасіння пожежі вогнеборці вивели подалі від вогню матір з дитиною. Схожа ситуація мала місце у місті Подільськ Одеської області, але там врятована людина, на жаль, встигла отримати опіки
Про це йдеться в інформації про дії українських рятувальників за минулу добу, передає Еспресо.TV.
"О 16 годині 17 хвилин рятувальники отримали виклик про задимлення на кухні ресторану Slow Piggy по вулиці Гаванна, Приморського району Одеси, що знаходиться на 1-му поверсі 2-х поверхового будинку. Вже о 16 годині 39 хвилин пожежа була ліквідована. Внаслідок пожежі пошкоджена шафа для копчення м’яса на кухні на площі 8 м2", - розповідає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Під час гасіння пожежі з квартири на 2-му поверсі евакуйовано жінку з дитиною (анкетні дані не надали).
Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі та збиток - встановлюються. Від ДСНС залучались 4 одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу.
"3 червня, у місті Подільськ, по вулиці Льва Толстого, о 12 годині 29 хвилин рятувальники виїхали на ліквідацію загорання в квартирі. По прибуттю було встановлено, що горить домашнє майно в квартирі на 2-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Під час гасіння пожежі врятовано постраждалого господаря квартири, громадянина 1952 року народження, який отримав отруєння продуктами горіння та опіки обох плечей та обличчя II-III АВ ступеню, 12%", - зазначають рятувальники.
Чоловіка ушпиталено. Пожежа була локалізована о 12 годині 51 хвилині та ліквідована рятувальниками о 13 годині на площі 6 м2.
- Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала гелікоптери H225 Super Puma від французької компанії Airbus Helicopters.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе