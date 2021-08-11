В Одесі відбулось прощання з художником Ройтбурдом
11 серпня в Одесі попрощалися з художником і директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Попрощатися з ним прийшли члени родини, друзі, художники та митці, історики й політики, журналісти і колеги.
Серед присутніх були мер Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький і п'ятий президент України Петро Порошенко.
За словами завідувача наукового відділу Одеського художнього музею Кирила Ліпатова, навіть в останні години життя Ройтбурд обговорював музей.
"В цього музею було три великих директори, кожний з котрих залишив свій музей – це Кіріак Костанді, Цвіль Емсьский-Могілевський і Олександр Ройтбурд. Після них музей не був схожий на попередній", – заявив він.
- На 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.
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