В Одесі відбулось прощання з художником Ройтбурдом

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Попрощатися з ним прийшли члени родини, друзі, художники та митці, історики й політики, журналісти і колеги.



Серед присутніх були мер Одеси Геннадій Труханов, голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький і п'ятий президент України Петро Порошенко.

За словами завідувача наукового відділу Одеського художнього музею Кирила Ліпатова, навіть в останні години життя Ройтбурд обговорював музей.

"В цього музею було три великих директори, кожний з котрих залишив свій музей – це Кіріак Костанді, Цвіль Емсьский-Могілевський і Олександр Ройтбурд. Після них музей не був схожий на попередній", – заявив він.

На 60-му році життя помер український художник, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд.