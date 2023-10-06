В Одесі затримали чоловіка, який замовив вбивство власника клініки та його дружини

Про це повідомляє Нацполіція.

У середині вересня цього року Нацполіція отримала від МВС Молдови інформацію щодо підготовки замовного вбивства громадянина України.

За даними слідства, правоохоронці встановили особи замовника, жертв та кілера. Іноземець хотів заволодіти бізнесом українця, тому після ліквідації чоловіка повинні були вбити його дружину. Він орендував приміщення, в якому наразі знаходиться стоматологічна клініка, але після початку повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України та перестав платити оренду, тому орендодавець уклав договір із новим клієнтом. Правоохоронці дізналися, що після ліквідації подружжя наступною жертвою повинен був стати співвітчизник замовника.

Поліція встановила зв'язок з кілером, тому він погодився співпрацювати й під їх контролем вів усі перемовини із замовником. Він отримав аванс у розмірі $5 000, а інші $10 000 замовник повинен був надіслати після надання доказів вбивства власника клініки. Гроші замовник передавав через посередників, залишивши їх у вказаному місці, після чого кілер отримав повідомлення з координатами.

За сприяння Інтерполу та Європолу українські та молдовські правоохоронці інсценували викрадення та вбивство стоматолога, щоб замовник отримав нібито фотопідтвердження і перерахував гроші.

В Одесі спецслужби затримали іноземця й провели обшуки на території Одеси та Києва в осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Прокуратура повідомила фігуранту підозру за умисне вбивство на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11, ч. 2 ст. 115 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне увʼязнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Національна поліція України