В одному з енергетиків виявили отруйну речовину: напій вилучають з магазинів Києва

Про це повідомляє прес-служба Головного управління держпродспоживслужби.

Система швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) виявила у напої Hell Focus несанкціоновану речовину – оксид етилену.

Оксид етилену (оксиран) є токсичним у рідкому й в газоподібному стані. Отруєння речовиною поділяється на дві стадії: перша - суто наркотична, що характеризується місцевим подразненням, та друга - що безпосередньо впливає на клітини тканини. Під час вдихання, речовина може подразнити слизові оболонки носа й викликати кашель, почервоніння очей, а також задишку. Внаслідок алергічної реакції на шкірі можуть утворюватися виразки, або ж розвинутись дерматит.



Напої експортувала угорська компанія Hell Energy Magyaroszag Kft. Представник компанії у Києві – ТОВ "Хелл енерджі дрінкс". Служба попередила операторів ринку про необхідність негайного вилучення харчового продукту з обігу.