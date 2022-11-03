Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Найбільша кількість загиблих - у Донецькій області.

"Донецька область — вісім загиблих (зокрема виявлено четверо вбитих раніше), п'ять поранених. Харківська область — двоє загиблих (зокрема, один підірвався на міні), семеро поранених (зокрема, один на міні). Херсонська область — четверо поранених", — перелічив Тимошенко.

Упродовж доби 1 листопада внаслідок агресії Росії загинуло 9 цивільних громадян України, ще 19 отримали поранення.

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