В Офісі президента переконані, що Україна отримає винищувачі
Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив: влада України переконана, що рано чи пізно союзники ухвалять рішення про передачу Україні винищувачів
Про це заступник керівника ОПУ заявив в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода.
"Нам потрібні, так, літаки. Тому весь час і під час кожного "Рамштайну" і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються… Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення - домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки", - ствердив він.
Так, Ігор Жовква наголосив на необхідності навчання українських пілотів ще до ухвалення рішення союзниками про передачу винищувачів.
"Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці", - заявив заступник керівника Офісу президента.
- Нагадаємо, 31 січня президент Литви Ґітанас Науседа підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.
- Ексочільник Пентагону Марк Еспер також закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети.
- Польща заявила про готовність передати Україні свої винищувачі F-16, якщо це буде узгоджено на рівні НАТО.
- Україна подала офіційний запит до Нідерландів на постачання винищувачів F-16. Проте поки питання на стадії обговорення.
- Президент Франції Еманюель Макрон заявив, що винищувачі України "в жодному разі" не поставлять "найближчими тижнями".
- Після офіційного запиту України Словаччина може розпочати переговори з Європейською комісією про умови передачі винищувачів МіГ-29 для ЗСУ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" сказав, що фокус нинішньої зустрічі був спрямований на розуміння цілісної картини по озброєнню, яке надається Україні. Він ствердив, що про винищувачі наразі немає оголошень.
- Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив отримання запиту від України про передачу винищувачів, однак є обмеження щодо такої допомоги.
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