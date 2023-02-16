В Офісі президента переконані, що Україна отримає винищувачі

Про це заступник керівника ОПУ заявив в інтерв'ю журналістам Радіо Свобода.

"Нам потрібні, так, літаки. Тому весь час і під час кожного "Рамштайну" і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються… Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення - домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки", - ствердив він.

Так, Ігор Жовква наголосив на необхідності навчання українських пілотів ще до ухвалення рішення союзниками про передачу винищувачів.

"Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці", - заявив заступник керівника Офісу президента.