В окупованих Олешках на Херсонщині з гуртожитків вигнали людей, щоб розмістити 500 військових РФ, - мер

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у Facebook.

"У ПТУ заселилася велика кількість російських військових, близько 500 осіб, з гуртожитків виселяють людей, Аметист (мікрорайон, - ред.) весь заселений російськими військовими", – поінформував Рищук.

Він також зазначив, що, за його інформацією, найближчим часом у місті військових дій не планується.