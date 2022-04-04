В окупованих Олешках на Херсонщині з гуртожитків вигнали людей, щоб розмістити 500 військових РФ, - мер
У місті Олешки Херсонської області з гуртожитків вигнали людей, щоб там розмістити 500 окупантів
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук у Facebook.
"У ПТУ заселилася велика кількість російських військових, близько 500 осіб, з гуртожитків виселяють людей, Аметист (мікрорайон, - ред.) весь заселений російськими військовими", – поінформував Рищук.
Він також зазначив, що, за його інформацією, найближчим часом у місті військових дій не планується.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.27Продаж 32.85
- Актуальне
- Важливе