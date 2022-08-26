В окупованій Горлівці горів завод "Стирол"

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

В окупованій російськими окупантами Горлівці горів хімічний завод "Стирол", на якому виробляють мінеральні добрива.

Як пишуть у мережі, на території заводу "Стирол" зайнялася трансформаторна підстанція. На території заводу "Трансаміак" горила покрівля будівлі.

Екіпажі так званого "МНС" на Донеччині виїхали на місця пригод. Українська влада наразі не коментує інцидент.

Пізніше пропагандистське агентство РИА Новости повідомило про ліквідацію пожежі.

22 серпня директор центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив в ефірі Еспресо, що вибухи та пожежі в окупованому Криму носять військовий та інформаційний характер.

21 серпня російські "ЗМІ"писали, що Збройні Сили України спробували завдати удару по військовому аеродромі Бельбек, що біля Севастополя в окупованому Криму, але спрацювала система ППО

Ввечері 20 серпня неподалік узбережжя окупованого Криму, а саме населеного пункту Алупка, у морі прогриміли вибухи, також було видно спалахи.

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