В окупованому аеропорту на Херсонщині ЗСУ знищили російські гвинтокрили

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.



"ЗСУ знищили рашистські гелікоптери в окупованому аеропорту на Херсонщині", - ідеться в дописі.



Нагадаємо, 7 березня українські військові знищили 30 гелікоптерів ворога, які загарбники розмістили на тимчасово окупованому аеродромі в Херсонській області.

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