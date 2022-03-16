В окупованому аеропорту на Херсонщині ЗСУ знищили російські гвинтокрили
16 березня українські військові знищили російські гелікоптери в окупованому аеропорту Херсонської області
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
"ЗСУ знищили рашистські гелікоптери в окупованому аеропорту на Херсонщині", - ідеться в дописі.
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