В окупованому Маріуполі депутат держдуми Росії прийшов до першачків зі зброєю
В окупованому росіянами Маріуполі в одну зі шкіл завітав депутат державної думи Росії з пістолетом
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"А ось так перше вересня виглядає очима окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному районі для гарних фото. Депутат держдуми — куратор по Маріуполю Саблін - приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвинтівку і вб’є? При тому, що на вході в школу всі діти обшукані російськими окупантами. МраZота як вона є…", - написав Андрющенко.
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