Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"А ось так перше вересня виглядає очима окупантів. Вся мраZота приперлась в перший клас школи 65 в Центральному районі для гарних фото. Депутат держдуми — куратор по Маріуполю Саблін - приперся з пістолетом. А раптом хтось з першачків виявиться з Правого Сектору або Азову, дістане з рюкзака гвинтівку і вб’є? При тому, що на вході в школу всі діти обшукані російськими окупантами. МраZота як вона є…", - написав Андрющенко.

1 вересня Путін розповів школярам про нову мету "спецоперації" в Україні.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb