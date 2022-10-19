В окупованому Севастополі було чути вибухи

Про це повідомив "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у телеграмі.

"У Севастополі знову відпрацювала система ППО у районі Північної сторони. За попередніми даними, збили безпілотник у районі аеродрому Бельбек", - зазначив він.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що вибух був такої сили, що аж "стіни тряслися".