В ООН сподіваються, що перший корабель із зерном вийде з українського порту вже 29 липня. Схема руху
ООН розраховує, що перший рейс з українським зерном з розблокованих українських портів вирушить29 липня
Про це повідомив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.
"Ми сподіваємось і плануємо, що перше судно може вирушити найближчими днями. Сподіваюся, що це відбудеться завтра», — сказав він.
Гріффітс також повідомив, що домовленості щодо експорту українського зерна передбачають вивезення добрив.
Головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко показав, як виглядатиме зерновий коридор. Також напередодні його оприлюднила Одеська гідрографічна станція ODESA-NAVTEX.
- 27 липня у Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний.
- У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів.
- Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір
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