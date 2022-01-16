В передмісті Дніпра згорів ресторан
Ввечері в суботу, 15 січня 2021 року, у місті Слобожанське Дніпропетровської області згоріла одноповерхова будівля ресторану "Евріка"
За інформацією рятувальників, пожежа почалася о 17:54 з покрівлі, передає Еспресо.TV.
О 19:42 пожежу в будівлі ресторану "Евріка" було локалізовано на площі 500 м кв., о 20:18 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає.
До гасіння було залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.
Дніпровське видання Наше місто називає пожежу "дуже сильною".
Від вогню також постраждала сусідня із ресторацією крамниця та автомийка.
Рятувальникам доводилося робити виїзди.
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