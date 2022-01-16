В передмісті Дніпра згорів ресторан

За інформацією рятувальників, пожежа почалася о 17:54 з покрівлі, передає Еспресо.TV.



О 19:42 пожежу в будівлі ресторану "Евріка" було локалізовано на площі 500 м кв., о 20:18 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки.







Дніпровське видання Наше місто називає пожежу "дуже сильною".



Від вогню також постраждала сусідня із ресторацією крамниця та автомийка.



Рятувальникам доводилося робити виїзди.





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