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В передмісті Дніпра згорів ресторан

16 січня, 2022 неділя
09:10
Суспільство

Ввечері в суботу, 15 січня 2021 року, у місті Слобожанське Дніпропетровської області згоріла одноповерхова будівля ресторану "Евріка"

За інформацією рятувальників, пожежа почалася о 17:54 з покрівлі, передає Еспресо.TV.

О 19:42 пожежу в будівлі ресторану "Евріка" було локалізовано на площі 500 м кв., о 20:18 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

До гасіння було залучено 35 осіб та 9 одиниць техніки. 



Дніпровське видання Наше місто називає пожежу "дуже сильною".

Від вогню також постраждала сусідня із ресторацією крамниця та автомийка.

Рятувальникам доводилося робити виїзди.


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Дніпро
пожежа
ДСНС
новини Дніпра
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