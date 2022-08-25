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В прикордонній з Україною Курській області РФ знову підірвали залізничну колію

25 серпня, 2022 четвер
17:31
Світ Диверсія на залізниці в Курській області РФ

Рухи поїздів на пошкодженій ділянці не зупиняли, проте швидкість довелося зменшити

Про це повідомляє телеграм-канал "Baza".

Пошкодження рейок зауважив співробітник залізниці вранці 24 серпня. На ділянці перегону "Клюква-Курськ" він побачив вирву під рейкою та невеликий скол.

Пізніше на місце підриву приїхали слідчі та криміналісти - на їхню думку, рейки намагалися підірвати саморобним вибуховим пристроєм вагою близько 400 грамів.

Ушкодження виявилися не критичними, але відчутними: рух поїздів на перегоні не зупиняли, проте швидкість руху все ж таки знизили.

  • Відзначимо, що у Курській області, що межує з Україною, останнім часом сталося кілька надзвичайних подій, пов'язаних із російським вторгненням в Україну. 10 серпня невідомі підірвали колії. Цього ж дня, а згодом і 16 серпня підірвано високовольтні лінії, які йдуть від Курської АЕС.
  • 16 серпня у Курській області вибухнув вантажний автомобіль КамАЗ збройних сил РФ, наїхавши, імовірно, на міну. Є жертви

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Росія
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