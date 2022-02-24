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В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок РФ, - Сухопутні війська ЗСУ

24 лютого, 2022 четвер
08:28

Пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України повідомила про знищення ворожої техніки

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