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Головна Війна з Росією В РФ судитимуть 5 українських військових з Мелітополя

В РФ судитимуть 5 українських військових з Мелітополя

15 квітня, 2023 субота
16:53
Війна з Росією ФСБ

Військовий суд Ростова-на-Дону розгляне справу проти п'ятьох мешканців Мелітополя. Їх російська ФСБ звинувачує в організації "терористичного підпілля"

Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на матеріали справи. 

Справою займається відділення ФСБ у тимчасово окупованому Севастополі в АР Крим. За версією російської спецслужби, мешканці Мелітополя були учасниками "Спілки учасників АТО Мелітополя". Усього ФСБ затримало п'ятьох осіб: одного контрактника ЗСУ Ігоря Горлова та чотирьох військовослужбовців тероборони — Володимира Зуєва, Андрія Голубєва, Олександра Жукова та Юрія Петрова.

Слідство звинуватило чоловіків в "участі у терористичній спільноті" та "приготуванні до акту міжнародного тероризму". 

За даними ЗМІ, у матеріалах справи ідеться, що українські військові готували вибухи у місцях дислокації російських військ та роздачі гуманітарної допомоги. За версією ФСБ, "Союз учасників АТО Мелітополя" планував підірвати автомобіль ЗАЗ-1102, проте спецслужби нібито зуміли запобігти цьому "теракту". 6 квітня 2022 року силовики виявили у гаражному боксі Горлова автомобіль, заряджений вибухівкою.

Суд над українцями розпочнеться у квітні.

  • Кримську татарку Леніє Умерову уже понад 4 місяці незаконно утримують під арештом у Владикавказі. Раніше дівчина відмовилася від російського громадянства під час примусової паспортизації в тимчасово окупованому Криму. 

Україна
Росія
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