Про це пишуть російські ЗМІ із посиланням на матеріали справи.

Справою займається відділення ФСБ у тимчасово окупованому Севастополі в АР Крим. За версією російської спецслужби, мешканці Мелітополя були учасниками "Спілки учасників АТО Мелітополя". Усього ФСБ затримало п'ятьох осіб: одного контрактника ЗСУ Ігоря Горлова та чотирьох військовослужбовців тероборони — Володимира Зуєва, Андрія Голубєва, Олександра Жукова та Юрія Петрова.

Слідство звинуватило чоловіків в "участі у терористичній спільноті" та "приготуванні до акту міжнародного тероризму".

За даними ЗМІ, у матеріалах справи ідеться, що українські військові готували вибухи у місцях дислокації російських військ та роздачі гуманітарної допомоги. За версією ФСБ, "Союз учасників АТО Мелітополя" планував підірвати автомобіль ЗАЗ-1102, проте спецслужби нібито зуміли запобігти цьому "теракту". 6 квітня 2022 року силовики виявили у гаражному боксі Горлова автомобіль, заряджений вибухівкою.

Суд над українцями розпочнеться у квітні.