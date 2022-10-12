На тлі провалів окупантів в Україні в РФ вже сперечаються щодо того, хто може замінити главу Кремля.

Про це пише Politico.

Війна в Україні обертається проти Путіна і підриває його непереможність. У керівництві РФ почалася внутрішня боротьба і з'явилися ті, хто критикує дії військово-політичного командування.

Зараз топ-чиновники, схоже, намагаються скористатися мінливим політичним ландшафтом. Кремлівські спостерігачі стверджують, що спалахи публічного інакомислення з боку представників російської еліти - включаючи чеченського лідера Рамзана Кадирова і воєнізованого боса Євгена Пригожина - безпрецедентні

Екс-прем'єр РФ Михайло Касьянов переконаний, що влада президента може раптово ослабнути.

"Я вважаю, що за три-чотири місяці відбудуться кардинальні зміни", - поділився він.

Інші опоненти диктатора уникають прогнозів, але майже впевнені, що війна стає причиною поворотного моменту та початку кінця Путіна.

Помітно, що Кремль не дорікнув ні Пригожину, ні Кадирову, який минулого тижня радісно оголосив, що його підвищать до звання генерал-полковника. Після вимоги Кадирова про ескалацію речник Кремля Дмитро Пєсков м'яко заявив журналістам у Москві, що "глави регіонів мають право висловлювати свою точку зору".

Війна "привела в рух публічну гонку наступників", зазначив російський журналіст Андрій Перцев. "В останні роки політичне маневрування в Росії трималося в тіні, але в цю нову епоху гучні прокламації і помітність політичних жестикуляцій знову є нормою", - написав він в недавньому аналізі для Фонду Карнегі.

Нагадаємо, у МЗС Росії назвали чотири підстави для застосування ядерної зброї

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