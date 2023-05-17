В РФ заявили про падіння українських БПЛА в Калузькій та Бєлгородській областях
Дрон літакового типу впав та вибухнув в районі села Тарутіно під Калугою, приблизно за 100 км від Москви. Також невідомий безпілотник атакував прикордонний пункт "Шебекіно" у Бєлгородській області
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначено, що БПЛА впав та вибухнув біля траси А108 "Московське велике кільце", приблизно за 100 км від російської столиці, під Калугою. За попередньою інформацією, від уламків ніхто не постраждав. Зараз місцеві екстрені служби працюють на місці події.
За даними ЗМІ, близько опівночі ще один дрон, що залетів з боку України, скинув на будівлю прикордонного пункту Бєлгородської області два вибухові пристрої. Внаслідок цього сталося займання адміністративної будівлі. Інформації про постраждалих наразі немає.
- 16 травня губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття російською ППО безпілотника у місті Клінци. Про атаку повідомили також посадовці у Курській області.
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