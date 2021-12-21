В РФ заявили, що "ні за яких умов" не допустять розміщення сил НАТО в Україні та Грузії

Про це він сказав у вівторок, 21 грудня, в ефірі "Соловьев Live".



Як заявив Гаврилов, Росія ні за яких умов не допустить розміщення інфраструктури Північноатлантичного альянсу в Україні і в Грузії.



"Або відповідь буде зовсім іншою", - додав він.



Гаврилов зазначив, що Москва очікує реальних кроків від США та НАТО у відповідь на російські вимоги щодо "гарантій безпеки."

МЗС Росії оприлюднило проєкти угод із вимогами до НАТО і США щодо надання "гарантій безпеки", які передбачають, зокрема, відмову від розширення Альянсу на схід, у тому числі від прийняття до його складу України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг виступив проти проведення спільної конференції з РФ щодо "сфер впливу".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова допомогти Україні зі вступом до НАТО та підкреслив, що спроби РФ проводити "червоні лінії" неприйнятні у ХХІ ст.

Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці повідомляє, що РФ планує вторгнення до України напередодні католицького Різдва.