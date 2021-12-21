В РФ заявили, що "ні за яких умов" не допустять розміщення сил НАТО в Україні та Грузії
Голова делегації РФ з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов заявив, що Кремль "ні за яких умов" не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні та Грузії
Про це він сказав у вівторок, 21 грудня, в ефірі "Соловьев Live".
Як заявив Гаврилов, Росія ні за яких умов не допустить розміщення інфраструктури Північноатлантичного альянсу в Україні і в Грузії.
"Або відповідь буде зовсім іншою", - додав він.
Гаврилов зазначив, що Москва очікує реальних кроків від США та НАТО у відповідь на російські вимоги щодо "гарантій безпеки."
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- Daily Star з посиланням власні джерела в розвідці повідомляє, що РФ планує вторгнення до України напередодні католицького Різдва.
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