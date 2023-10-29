В РФ заявили, що Україна нібито відправляє на фронт цивільних саперів з інвалідністю та переселенців

Про це повідомляє російське інформаційне агенсво ТАСС.

Пропагандисти стверджують, що колишній начальник відділу кібербезпеки Мукачівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Руслан Сировий, який нібито працював на російські спецслужби, розповів агенству, що сапери, які пройшли українську програму з гуманітарного розмінування територій у тилу, вирушають на передову.

"Київ розглядає ці категорії людей як менш цінні та спеціально навчає їх за однією з найнебезпечніших військових спеціальностей", - йдеться у повідомленні.

Росіяни заявляють, що українська влада розширила список професій, які можна опанувати безкоштовно, а пропонують тепер пройти відповідний курс за спеціальністю "сапер", до якого готові залучити переселенців та інвалідів.