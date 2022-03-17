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В Росії немає майбутнього. Путін відправив росіян у жебрацтво, - політологиня
Політологиня Олеся Яхно вважає, що розпочавши війну проти України Путін фактично знищив майбутнє росіян
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