Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією В Росії немає майбутнього. Путін відправив росіян у жебрацтво, - політологиня
Ексклюзив

В Росії немає майбутнього. Путін відправив росіян у жебрацтво, - політологиня

17 березня, 2022 четвер
20:21

Політологиня Олеся Яхно вважає, що розпочавши війну проти України Путін фактично знищив майбутнє росіян

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV.

“Путін анонсував війну проти України як намагання провести денацифікацію, а тепер ми вже бачимо, що він заявляє, що це питання вже майбутнього Росії. Якась дивна зміна риторики. Виходить, що Росія, яка постійно звинувачувала Україну в антиросійських настроях, то тепер виходить, що Росія збільшує антиукраїнські наративи. Оскільки, Путін сказав, що фактично вони знищують Україну, бо це питання майбутнього Росії.” - пояснила Яхно

Політологиня також зауважила, що у Росії немає майбутнього. На думку політологині, Путін зробив все, аби росіян ненавиділи у всьому світі

Читайте також: Сенат США одноголосно засудив і визнав Путіна воєнним злочинцем

Що це за майбутнє, про яке говорить Путін!?Виходить, що Путін бачить майбутнє Росії тільки з вбивствами та руйнацією сусідньої держави. По-третє, також дивна логіка в тому, щоб знищити економіку власної країни і спрямувати власне населення в жебрацтво. Путін зробив все для того, щоб росіян у всьому світі вважали вбивцями, а за російський паспорт ще й можуть дати по пиці.” - додала Яхно

Читайте також: Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що президент РФ Володимир Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів


Також Яхно звернула увагу на слова Путіна про те, що російська молодь полюбляє західні цінності і вони є національними зрадниками Росії. Політологиня зауважила, що найбільш полюбляють західні цінності найближче оточення Путіна, а не молодь Росії.


                  

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
військовий корабель РФ
17 березня, 2022 четвер
Росіяни завдали ракетного удару по трьох кораблях у Чорному морі
Вадим Денисенко
16 березня, 2022 середа
Зараз в окупантів є два плани, – радник міністра внутрішніх справ
Єнс Столтенберг
16 березня, 2022 середа
Члени НАТО одноголосно виступили проти закриття неба над Україною, - Столтенберг. Відео
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.05
  • EUR
    Купівля 32.44
    Продаж 33.35
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 березня
21:05
Xerox призупинив поставки свого обладнання в РФ
21:03
Створив Telegram-канал та надавав росіянам координати ЗСУ: киянина підозрюють у держзраді
21:00
Білецький: "Захисники Маріуполя – це 300 спартанців! Армія готова деблокувати місто. Чекаємо наказу"
21:00
Ексклюзив
Європейські політики нам не вірять: чим більше буде кадрів знищення українців, тим радикальніші будуть дії щодо Росії, – Голобуцький
20:56
Ексклюзив
Російські солдати мародерять і чинять терор, тому що їм нема чого їсти, – Живицький
20:51
Сі Дзіньпін і Путін
Китай тихо ускладнює життя Росії, - CNN
20:48
Італія готова відбудувати зруйнований бомбою драмтеатр Маріуполя, – міністр культури
20:37
Пожежа на ринку "Барабашово" у Харкові через обстріл окупантів: вогонь перекинувся на приватний сектор
20:27
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Я бачу неминучість України бути в НАТО, – нардепка Климпуш-Цинцадзе
20:27
Представився Шмигалем: невідомий намагався поговорити по телефону з міністром оборони Великої Британії від імені українського прем'єра
20:26
Олаф Шольц
"Це війна Путіна": Шольц закликав німців не бити та не ображати росіян
20:10
22 високопосадовці Міноборони Білорусі потрапили під нові санкції Канади за підтримку вторгнення РФ в Україну
20:03
Макрон
Франція має бути готова до війни високої інтенсивності у Європі, - Макрон
19:48
Сєвєродонецьк обстріл
Безпечних місць на Луганщині більше немає: окупанти обстріляли притулок для мам і дітей у Сєвєродонецьку
19:38
Washington Post
Україна перемагає Росію в інформаційній війні, - The Washington Post
19:37
Сейм Латвії
Парламент Латвії закликав ООН закрити небо над Україною
19:29
Ростислав Павленко
Ростислав Павленко: більшість вірян московського патріархату в Україні виступають за розрив з РПЦ
19:27
арештований літак російської авіакомпанії S7
В російських авіакомпаній арештували вже п'ять літаків
19:16
біженці з України
Чехія більше не може приймати нових біженців з України, вже прибуло близько 270 тис. громадян, - прем'єр
19:15
полонені окупанти
Human Rights Watch захищає права полонених окупантів
19:10
ЗСУ
Більшість чоловіки: понад 320 тис. українців повернулися додому від початку повномасштабної війни, - прикордонники
18:55
рейкова війна
Арестович закликав українців та білорусів влаштувати "тотальну рейкову війну" на шляхах перекидання військ РФ, у Лукашенка відкрили кримінальну справу
18:54
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва
Окупанти обстріляли Святошинський район Києва: сталася пожежа на складі, померло дві людини
18:49
Віктор Терещенко
На Харківщині російські окупанти викрали голову ОТГ, - Синєгубов
18:46
вугілля поїзд
ДТЕК замінила російське вугілля для ТЕС польським
18:31
Ексклюзив
Синютка
Путін піде в Балтію, в Польщу, він піде настільки далеко, наскільки його допустить цивілізований світ, – нардеп Олег Синютка
18:30
обстріл Маріуполя
На добу скидається від 50 до 100 авіабомб: росіяни зруйнували близько 80% житлових приміщень Маріуполя, - міськрада
18:22
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган запросив Путіна на переговори з Зеленським у Туреччину
18:19
полонені рф
"Отримали пи***лей від України, заховались, знову отримали": СБУ про воєнну тактику російських військ
18:11
ФСБ затримала заступника начальника Росгвардії Гаврилова, - Христо Грозєв
18:02
долар рубль
У банках Швейцарії виявили $213 млрд "заощаджень" найбагатших росіян
17:59
Україна та Туреччина
Туреччина готова розглянути можливість стати гарантом безпеки України, - МЗС
17:46
Ексклюзив
Маріуполь обстріл
В Маріуполі майже не залишилось безпечного місця, - Денісова
17:42
Нові Петрівці обстріл
Росія обстріляла Нові Петрівці на Київщині, загинула дворічна дитина
17:30
Київ оборона ЗСУ
Ймовірність штурму Києва зберігається, але оборона столиці є стратегічним завданням держави, - речник Міноборони
17:27
Жительці Миколаєва, яка намагалася вивезти чоловіка за кордон у бейбі-боксі, повідомили про підозру
17:23
Вйоса Османі
Президентка Косова закликала Вашингтон допомогти її країні приєднатися до НАТО
17:15
Чернігів обстріл
Збитки від окупаційних руйнувань в Україні сягли вже $62,6 млрд, - Київська школа економіки
16:59
Signet Jewelers
Найбільший у світі ювелірний ритейлер Signet Jewelers припинив співпрацю з російськими компаніями
16:58
Михайло Подоляк
Умови мирної угоди між Україною та РФ можуть підготувати протягом півтора тижня, - Подоляк
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV