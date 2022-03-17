В Росії немає майбутнього. Путін відправив росіян у жебрацтво, - політологиня

Таку думку вона висловила в ефірі Еспресо.TV.



“Путін анонсував війну проти України як намагання провести денацифікацію, а тепер ми вже бачимо, що він заявляє, що це питання вже майбутнього Росії. Якась дивна зміна риторики. Виходить, що Росія, яка постійно звинувачувала Україну в антиросійських настроях, то тепер виходить, що Росія збільшує антиукраїнські наративи. Оскільки, Путін сказав, що фактично вони знищують Україну, бо це питання майбутнього Росії.” - пояснила Яхно



Політологиня також зауважила, що у Росії немає майбутнього. На думку політологині, Путін зробив все, аби росіян ненавиділи у всьому світі



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Що це за майбутнє, про яке говорить Путін!?Виходить, що Путін бачить майбутнє Росії тільки з вбивствами та руйнацією сусідньої держави. По-третє, також дивна логіка в тому, щоб знищити економіку власної країни і спрямувати власне населення в жебрацтво. Путін зробив все для того, щоб росіян у всьому світі вважали вбивцями, а за російський паспорт ще й можуть дати по пиці.” - додала Яхно



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Також Яхно звернула увагу на слова Путіна про те, що російська молодь полюбляє західні цінності і вони є національними зрадниками Росії. Політологиня зауважила, що найбільш полюбляють західні цінності найближче оточення Путіна, а не молодь Росії.