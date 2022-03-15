В Росії немає власної культури. Вони завжди намагались присвоїти собі чуже, - художник

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV.



"Для мене російська культура - це радше її відсутність. Тобто, ми зараз спостерігаємо завжди якесь "анексування та денацифікацію" територій. Вони завжди намагаються присвоїти собі щось чуже. Тому, для мене їхня культура ніколи не була частиною культурного світу. Ці люди завжди намагались прикритись якоюсь вигаданою культурною масою, але це не так. Великі території, які назвати культурними, не завжди є освіченими та розвинутими" - вважає Пиріг



На думку художника, прояв своєрідної хижості росіян і є результатом безкультурності. Він додав, що за великими словами про культурний народ немає абсолютно нічого.



"Якби росіяни красномовно не говорили про велич власної культури, її відсутність дається в знаки. Тому ми і спостерігаємо такі хижість і ненависть до власних сусідів. Вони завжди намагались присвоїти собі чуже.Тому Росія і виглядає так недолуго в своїх діях", - додав Пиріг.

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