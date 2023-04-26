В Росії пранкер записав 50-річного інваліда добровольцем на війну з Україною
У Росії пранкер представився працівником порталу "госуслуги" та зламав акаунт 50-річного інваліда
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Дотепна історія сталась на Сахаліні. Пранкер представився працівником порталу "госуслуги" та зламав акаунт 50-річного росіянина.
"У месенджері до жителя обласного центру зателефонував невідомий номер. Людина представилася співробітником порталу "госуслуги" і повідомив, що його персональні дані були зламані. "Аферист" запитував, де заявник зберігає свої кошти, нібито для безпеки, щоб ними не скористалися шахраї. Після цього чоловік відправив смс-повідомлення та попросив, продиктувати цифри, що заявник і зробив", - йдеться у заяві регіонального управління МВС Росії.
Через декілька днів 50-річний інвалід зайшов в особистий кабінет та помітив, що записаний добровольцем на війну з Україною. Доля чоловіка не повідомляється.
Російські правоохоронці заявили, що порушили кримінальну справу "за фактом неправомірного доступу до комп'ютерної інформації".
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