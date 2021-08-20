В Росії телеканал "Дождь" визнали "іноагентом"

Про це повідомляє сам телеканал з посиланням на рішення російського Мін'юсту.



Російський Мін'юст включив "Дождь" до списку іноагентів.

Також до списку потрапили сайт "Важные истории", головний редактор видання Роман Анін, і журналісти Роман Шлейнов, Олеся Шмагун, Дмитро Великовский, Алеся Мараховська та Ірина Долініна.



Голова Комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії Василь Піскарьов заявив, що "Дождь" "неодноразово потрапляв в поле зору комісії", матеріали надходили "від різних організацій і громадян".



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"Місяць тому ми розглянули і направили в компетентні органи звернення однієї з російських НКО. Як бачите реакція регулятора надійшла", - сказав він.



Навесні Мін'юст вніс до реєстру ЗМІ - іноагентів видання "Медуза". Після цього більшість спонсорів відмовилися працювати з виданням, в редакції скоротили зарплати і оголосили збір донатів. Через кілька тижнів до реєстру внесли видання VTimes, засноване в минулому році колишніми журналістами "Ведомостей". Незабаром проект закрився.

31 травня в РФ припинило роботу електронне видання NEWSru: журналісти заявили, що закон про іноагентів був однією з причин закриття

10 червня Європарламент ухвалив резолюцію, яка вимагає Росію скасувати "закон про іноагентів"