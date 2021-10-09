В Росії від підробного алкоголю одночасно померли 26 осіб

Загалом отруїлися 54 людини, які купували спиртне в місті Орськ, передає Еспресо.TV.



"Смертність сталася серед тих, хто був доставлений вже в тяжкому стані, в стані коми", - повідомили чиновники.



Про отруєння контрафактним алкоголем стало відомо 7 жовтня. Аналізи показали наявність в біологічних рідинах постраждалих і померлих чистого метанолу - смертельної отрути. У деяких випадках виявлена ​​його концентрація в організмі є в 3-5 разів вищою за смертельну дозу.



Порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 238 КК РФ (виробництво та збут товарів, що не відповідають вимогам безпеки, що спричинило смерть більше двох осіб), частини 6 статті 171.1 КК РФ (виробництво та продаж немаркованої алкогольної продукції, вчинені у великому розмірі групою осіб за попередньою змовою), частини 1 статті 171.3 КК РФ (незаконні виробництво й обіг спиртовмісної продукції, вчинені у великих розміра).



За підозрою в скоєнні злочину затримано шість осіб.





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