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В Росії військовий гелікоптер "приліг" у полі під час посадки

18 липня, 2022 понедiлок
14:58
Військові новини Російський гелікоптер

Інцидент трапився в Ленінградській області

Про це повідомили в телеграм-каналі NEXTA.

В Ленінградській області гелікоптер Росгвардії Північно-Західного воєнного округу здійснив "негативний зліт". Пілот незграбно посадив військову машину у полі, накренивши її на бік. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

  • Додамо, 16 липня російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині.

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