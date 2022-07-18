В Росії військовий гелікоптер "приліг" у полі під час посадки
Інцидент трапився в Ленінградській області
Про це повідомили в телеграм-каналі NEXTA.
В Ленінградській області гелікоптер Росгвардії Північно-Західного воєнного округу здійснив "негативний зліт". Пілот незграбно посадив військову машину у полі, накренивши її на бік. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.
- Додамо, 16 липня російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.13
Купівля 36.13Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.09Продаж 37.33
- Актуальне
- Важливе