Про це повідомили в телеграм-каналі NEXTA.

В Ленінградській області гелікоптер Росгвардії Північно-Західного воєнного округу здійснив "негативний зліт". Пілот незграбно посадив військову машину у полі, накренивши її на бік. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв.

Додамо, 16 липня російські гелікоптери Ка-52 намагались атакувати ЗСУ на Херсонщині.