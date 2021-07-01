В Росії заявили про затримання групи послідовників нібито "українських радикалів"
ФСБ заявила про затримання нібито прихильників "українського угруповання"
Про це повідомляє Інтерфакс.
Відкрито справу за ч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістського співтовариства і участь в ньому) КК РФ. ФСБ затримала в Бєлгороді нібито прихильників "неонацистської організації" "М.К. У.", які створили в регіоні осередок..
За даними спецслужби, затримані причетні до пропаганди неонацизму і масових вбивств, провокування конфліктів, скоєння злочинів.
У місцях проживання затриманих вилучено "матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин".
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