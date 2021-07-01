В Росії заявили про затримання групи послідовників нібито "українських радикалів"

Про це повідомляє Інтерфакс.

Відкрито справу за ч. 1 і 2 ст. 282.1 (створення екстремістського співтовариства і участь в ньому) КК РФ. ФСБ затримала в Бєлгороді нібито прихильників "неонацистської організації" "М.К. У.", які створили в регіоні осередок..

За даними спецслужби, затримані причетні до пропаганди неонацизму і масових вбивств, провокування конфліктів, скоєння злочинів.

У місцях проживання затриманих вилучено "матеріали екстремістського характеру, холодну зброю, засоби зв'язку зі збереженим листуванням про підготовку насильницьких акцій, а також виявлено лабораторію з культивування нарковмісних рослин".