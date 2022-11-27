В російському Курську збирають собачу шерсть на шкарпетки для військових

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що волонтери збирають шерсть для виготовлення шкарпеток, поясів та ниток для російських військових. У повідомленні наголошується, що необхідна саме вичесана, а не стрижена шерсть собак.

У Генштабі заявили, що в Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.

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