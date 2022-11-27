В російському Курську збирають собачу шерсть на шкарпетки для військових
У Курську місцеві жителі збирають собачу шерсть для виготовлення шкарпеток, поясів та ниток для російських військових
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що волонтери збирають шерсть для виготовлення шкарпеток, поясів та ниток для російських військових. У повідомленні наголошується, що необхідна саме вичесана, а не стрижена шерсть собак.
- У Генштабі заявили, що в Росії та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе