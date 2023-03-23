В російському Ярославлі горить моторний завод
У четвер, 23 березня, в Росії загорівся Ярославський моторний завод, відбулося загоряння трансформаторного мастила на площі 30 м.кв
Про це пише МЧС області.
Повідомляється, що пожежа сталася о 13:30, триповерхове приміщення охоплене чорним димом.
Зазначається, що пожежу локалізовано, з палаючої будівлі пожежниками було врятовано 7 людей, ще 218 людей евакуйовано адміністрацією об'єкта.
- 23 лютого у російському Красноярську сталася масштабна пожежа на складі холодильників, площа загоряння сягала 13,2 тис. м².
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