В руках України є потужний важіль впливу на Угорщину – нафтопровід "Дружба", - Зеркаль
Угорщина скористалася війною Росії проти України, фактично вдаючись до шантажу Європейського Союзу
Про це заявила Надзвичайний і Повноважний Посол, радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».
"Що стосується Угорщини, то Угорщина скористалася ситуацією, і фактично ми і Європейський Союз надали їй таку можливість", - сказала вона.
"Їхній апетит по фондах Європейського Союзу зростає щодня. І вони вирішили, що в них настав такий зірковий час, коли вони можуть вимагати все, що завгодно, аби тільки не зруйнувати європейську єдність", - обурилася Зеркаль.
Вона висловила жаль, що Угорщині дозволили це зробити.
"Фактично Європейській комісії довелося вносити зміни до своєї політики і дозволити здійснювати інвестиції, використовувати європейські кошти навіть на побудову нового нафтопроводу, не говорячи вже про переобладнання нафтопереробних заводів", - сказала вона.
"Але це ще не все. Звичайно, вони отримують ще всі кошти, які були заморожені по інших програмах. І це дійсно сумно, тому що в руках України є прекрасний важіль – це нафтопровід "Дружба", - сказала радниця міністра.
Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися".
"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося (нафтопроводом). Але, знову-таки, це в руках уряду і президента – вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.
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