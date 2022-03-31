В семи областях України зупинили роботу 44 газорозподільні станції, – Оператор ГТС

Про це повідомляє ТОВ "Оператор ГТС Україна".

"Загальна кількість зупинених газорозподільних станцій – 44 ГРС з 1395 в семи областях України. Найпоширенішою причиною відключення ГРС залишаються пошкодження газорозподільних мереж обл-, та міськгазів у населених пунктах", – йдеться в повідомленні.

Оператор ГТС зазначає, що 28 березня прямим артилерійським ударом була зруйнована інфраструктура ГРС на Харківщині. Останні кілька діб фахівці працювали над підключенням до газотранспортної системи споживачів населеного пункту, що через це залишився без газу. Газовики разом розробили тимчасову альтернативну схему газопостачання, і, після завершення земляних і вогневих робіт вже відновили постачання газу за новим маршрутом для 4,5 тисяч споживачів.

У Луганській області було зафіксовано пошкодження розподільних мереж через обстріли. У районі продовжуються бойові дії, тому подачу газу до одного з населених пунктів зупинили для зниження ризиків для населення.

"Оператор ГТС України протранспортував 64,8 млн куб. м природного газу для потреб української інфраструктури та споживачів. Імпорт газу з ЄС до України склав – 9,5 млн куб. м, власний видобуток – понад 50 млн куб. м. Компанія зберігає операційний та технологічний контроль над українською ГТС, виконує свої зобов’язання з транспортування газу споживачам", – додають у повідомленні.

Укргазвидобування та приватні українські газовидобувні компанії через війну були змушені скоротити видобуток природного газу на 15%.