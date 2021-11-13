В соцмережах обговорюють старіння Аліни Кабаєвої
Користувачі соцмереж з РФ й прилеглих до неї країн обговорюють зміни у зовнішності 38-річної Аліни Кабаєвої, якій приписують спільне проживання з Володимиром Путіним
Спортсмена й підприємиця з'явилася на церемонії нарогородження "Вінком пошани" в Італії, розповідає Еспресо.TV.
Її засняли на фото й відео кореспонденти різних видань і телевізійних каналів.
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Побачивши її, користувачі помітили зістареле обличчя Кабаєвої, а також багато зморшок.
"Що в неї з обличчям? Вона все більше і більше стає схожою на Путіна", - зазначає з цього приводу ТГ-канал Ватне болото.
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