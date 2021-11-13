Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ В соцмережах обговорюють старіння Аліни Кабаєвої

В соцмережах обговорюють старіння Аліни Кабаєвої

13 листопада, 2021 субота
10:51
Світ Аліна Кабаєва

Користувачі соцмереж з РФ й прилеглих до неї країн обговорюють зміни у зовнішності 38-річної Аліни Кабаєвої, якій приписують спільне проживання з Володимиром Путіним

Спортсмена й підприємиця з'явилася на церемонії нарогородження "Вінком пошани" в Італії, розповідає Еспресо.TV.

Її засняли на фото й відео кореспонденти різних видань і телевізійних каналів.

Читайте такожКабаєва на 10-ту річницю одруження з Путіним показала усім росіянам, що вона цариця, - ЗМІ

Побачивши її, користувачі помітили зістареле обличчя Кабаєвої, а також багато зморшок.

"Що в неї з обличчям? Вона все більше і більше стає схожою на Путіна", - зазначає з цього приводу ТГ-канал Ватне болото.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Путiн
Аліна Кабаєва
старіння
Читайте також:
12 листопада, 2021 п'ятниця
Міграційна криза: біля білоруського Гродно висадилися російські десантники, а на допомогу Польщі прибули британські військові
Рауль Ріанчо
12 листопада, 2021 п'ятниця
Ми виграємо ЧС, - екстренер "Динамо" та збірної України клянеться в любові до Росії і проситься до них на роботу
Трофей ЧС-2022
12 листопада, 2021 п'ятниця
ЧС-2022: результати всіх матчів четверга
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.1
    Купівля 26.1
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 29.78
    Продаж 30.22
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
13 листопада
12:26
Європа сама винна у міграційній кризі на межі з Білоруссю, - Путін
12:13
Підприємиця з Чорноморська звернулася до "смотрящего". Тепер їй загрожує 3-7 років в'язниці
11:56
Польща готова припинити залізничне сполучення з Лукашенковою Білоруссю
11:47
Путін назвав, які останні дії ЗСУ йому "не дають розслабитись"
11:30
За добу від пожеж врятовано 4 українців, згоріло - 8
11:18
Павло Клімкін
"Путіну зараз треба 2-4 місяці, щоб бути здатним на масштабні операції", − ексміністр закордонних справ Павло Клімкін
11:03
Олександр Лукашенко
Лукашенко ставить військові намети на польському кордоні
10:20
Коронавірус в Україні
Пандемія COVID в Україні: за добу - 695 смертей, 23,5 тис. заражень. Найбільше страждають Київ, Дніпро, Одеса
10:00
Цукор
Цукор з нового врожаю буде значно дорожчим, - аграрії
09:49
Інтерв’ю
Роман Безсмертний
Безсмертний: Путін хоче розпочати війну між Білоруссю і Польщею
09:25
Ковід в Німеччині
Пандемія в Європі: Німеччина відновлює безкоштовне тестування, Австрія й Нідерланди йдуть на локдаун для невакцинованих
09:00
Одеський національний університет імені Іллі Мечникова
Одеський університет повертається з онлайну. Частина студентів проти й готує бойкот
08:47
Білоруські силовики видають мігрантам ножі, аби ті нападали на прикордонників з Польщі, - ЗМІ
08:31
Франція - Фінляндія
ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій суботи
08:28
"В нас повен зал чорних мішків", – директор Полтавського обласного моргу про смертність від COVID-19
08:00
Роберт Левандовські
ЧС-2022: результати всіх матчів п'ятниці
07:42
"Вируби його". Тельбізова та Осипова звільнили з "Укрексимбанку"
07:23
У Нідерландах схопили впливового кіберрекетира з Росії
07:00
Мане
Як це - бути мистецьким революціонером? Історія Едуара Мане
00:40
Збірна Бразилії
Катар-2022: які країни вже вийшли на чемпіонат світу з футболу
2021, п'ятниця
12 листопада
23:44
Англія - Албанія
Англія розтрощила Албанію і фактично вийшла на ЧС-2022
23:33
Марк Мампассі
Футболіст збірної України перейде в російський клуб, - ЗМІ
23:22
У Литві двох російських шпигунів засудили до позбавлення волі
23:12
Водія, який у п'яному стані збив дітей в Харкові, заарештували з правом на заставу
22:53
Дані Алвес
"Барселона" оголосила про трансфер найтитулованішого футболіста світу
22:53
Ударний безпілотний літальний апарат Bayraktar TB2
Україна закупить "Байрактари" для потреб ЗСУ у наступному році, - Резніков
22:44
Еліна Світоліна
Світоліна розповіла, скільки заробляв тренер, якого вона погнала
22:32
Олег Кононов
Екстренер "Карпат", який є прихильником Путіна, може несподівано повернутись в України
22:11
Польща
Польща залишить відкритими кордони для українців попри погіршення ситуації з COVID-19
22:09
Сауль Альварес
Ексчемпіон світу закликав найкращого боксера світу побитись з Усиком
21:52
Водієві, який збив дітей у Харкові, оголосили підозру в п'яній їзді
21:29
росія дипломат
Франція попередила Росію про "тяжкі наслідки" у разі спроби підірвати територіальну цілісність України
21:04
У колонії окупованої Макіївки зарізали громадянина України, якого окупанти звинуватили у співпраці з СБУ, - Денісова
20:38
"Залякування політв'язнів": Британія вимагає від РФ звільнити заарештованого в Криму адвоката Семедляєва
20:13
Компанія Ілона Маска SpaceX виведе на орбіту ще 53 супутники Starlink. Запуск транслюватимуть онлайн
19:50
вакцинація
Немає сенсу вводити третю дозу COVID-вакцини, якщо у всьому світі більшість із груп ризику взагалі не щепилися, - ВООЗ
19:18
Гарі Невілл
Легенда англійського футболу звинуватив гравців "Манчестер Юнайтед" у "путінських маніпуляціях"
19:17
Завод "Електронмаш"
Завод "Електронмаш" продали за 970 млн грн
19:16
Оновлено
Белавіа
"Белавіа" і Turkish Airlines припинять приймати на рейси до Білорусі громадян Іраку, Сирії та Ємену. Ірак призупинив прямі перельоти до Білорусі
19:13
Жителям Маямі виплачуватимуть дивіденди у криптовалюті
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV