В столиці Кабардино-Балкарії йшов бій з "терористами". Є загиблі
Сьогодні, 3 липня 2021 року, у місті Нальчик (Кабардино-Балкарія, РФ) відбувся повноцінний бій російських силовиків з жителями дачного передмістя, оголошеними "терористами"
Про це передає Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії, передає Еспресо.TV.
Як заявили в Комітеті, спецслужби отримали інформацію про перебування в передмісті Нальчика групі бойовиків, які планували "злочини терористичної спрямованості".
"Близько 3-ої години ранку зловмисники були блоковані в одному з будинків на території садового товариства. Їм було запропоновано скласти зброю і здатися владі. У відповідь бандити відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів", - зазначається у стандартному в таких випадках повідомленні.
"Постраждалих серед цивільного населення і втрат особового складу сил правопорядку немає", - кажуть у НАК РФ.
При цьому люди, що живуть поруч з місцем сьогоднішнього бою, кажуть що вони не були попереджені чи евакуйовані й мусіли ховатися "на підлозі", адже звідусіль летіли кулі, а влада РФ задіяла бойові вертольоти.
Слід наголосити, що наразі по всій території Росії пішов різкий сплеск "операцій" із затримання і терористів, зокрема, членів "українських неонацистських організацій".
Політологи пояснюють це наближенням призначених на 19 вересня так званих виборів до Державної думи РФ.
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