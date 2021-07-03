В столиці Кабардино-Балкарії йшов бій з "терористами". Є загиблі

Про це передає Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії, передає Еспресо.TV.



Як заявили в Комітеті, спецслужби отримали інформацію про перебування в передмісті Нальчика групі бойовиків, які планували "злочини терористичної спрямованості".



"Близько 3-ої години ранку зловмисники були блоковані в одному з будинків на території садового товариства. Їм було запропоновано скласти зброю і здатися владі. У відповідь бандити відкрили вогонь по співробітниках правоохоронних органів", - зазначається у стандартному в таких випадках повідомленні.



"Постраждалих серед цивільного населення і втрат особового складу сил правопорядку немає", - кажуть у НАК РФ.



При цьому люди, що живуть поруч з місцем сьогоднішнього бою, кажуть що вони не були попереджені чи евакуйовані й мусіли ховатися "на підлозі", адже звідусіль летіли кулі, а влада РФ задіяла бойові вертольоти.



Слід наголосити, що наразі по всій території Росії пішов різкий сплеск "операцій" із затримання і терористів, зокрема, членів "українських неонацистських організацій".



Політологи пояснюють це наближенням призначених на 19 вересня так званих виборів до Державної думи РФ.



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