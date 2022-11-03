В Теофіполі діти облаштували блокпост і збирали гроші для захисників на САУ "Гвоздика"

Маленькі Софійка, Олексій та Віка створили блок пост і несли на ньому варту, щоб допомогти військовим. Діти зупиняли автівки та повідомляли водіям, що збирають гроші на ЗСУ. Загалом маленькі волонтери зібрали майже 1000 грн, які вони передали Теофіпольському Гончаренко центру на закупівлю САУ "Гвоздика" для 1-ї окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

Юні патріоти розповіли, як вони перевіряли водіїв на блокпосту. "Ми побудували блокпост з камінців, цегли та палок. І люди до нас під'їжджали, ми казали "добрий день", потім мій друг Льоша просив сказати "Слава Україні!", а потім я вимагала сказати "паляниця", а після того моя сестра Віка казала, щоб передали гроші для ЗСУ", - розповіла 6-річна Софійка.

"Ми хотіли допомогти нашим солдатам, щоб вони скоріше перемогли. Нехай повертаються живими!", - додав Льоша.

Директорка волонтерського Гончаренко Центру в Теофіполі Лілія Архіпович розповіла, що діти самі вигадали спосіб зібрати кошти та вирішили передати на САУ "Гвоздика" для спецпризначенців, які зараз знаходяться на передовій.

"Хочеться лише подякувати батькам цих діточок за правильне патріотичне виховання! Просто сльози на очі навертаються, коли приходять такі свідомі та небайдужі маленькі волонтери! Це вселяє віру в перемогу!", - зазначила волонтерка.

Засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що наразі на САУ "Гвоздика" зібрано вже більш ніж половину необхідної суми.

"Скинув хлопцям з бригади Богуна відео від наших маленьких волонтерів – вони були розчулені. Передавали величезну подяку! І кажуть, що воюють за щасливе майбутнє таких дітей. А наші центри продовжують збирати на смертельну квітку для окупантів. За тиждень ми зібрали вже понад 5 мільйонів, з необхідних 10. Впевнений, що скоро наші воїни будуть бити орків артою!" - наголосив Олексій Гончаренко.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності, навчання літніх людей сучасним технологіям.





