В центральній Україні негодою знеструмлено 90 населених пунктів

Про це йдеться у ранковому зведенні рятуальників, передає Еспресо.TV.



"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях", - зазначають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.



Йдеться про наступні області:



Кіровоградська - 30 міст, містечок та сіл,



Черкаська - 30,



Київська - 14,



Чернігівська - 14,



Житомирська - 4,



Запорізька - 1.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Станом на 7:00 четверга, 1 липня, повідомлялося про 302 знеструмлених населених пункти. Найбільше (191) з них було на Львівщині.