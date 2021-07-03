В центральній Україні негодою знеструмлено 90 населених пунктів
Станом на 07:00 ранку суботи, 3 липня 2021 року, без світла перебувають 93 населених пункти у 6 областях
Про це йдеться у ранковому зведенні рятуальників, передає Еспресо.TV.
"Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 93 населених пункти у 6 областях", - зазначають у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Йдеться про наступні області:
Кіровоградська - 30 міст, містечок та сіл,
Черкаська - 30,
Київська - 14,
Чернігівська - 14,
Житомирська - 4,
Запорізька - 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
- Станом на 7:00 четверга, 1 липня, повідомлялося про 302 знеструмлених населених пункти. Найбільше (191) з них було на Львівщині.
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