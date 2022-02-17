В Україні 17 лютого будуть дощ, поривчастий вітер і +15°C

Про це повідомляє Укргідрометцентр.



17 лютого в Україні буде хмарна погода. Уранці й удень північні, центральні та західні області накриє дощ. Нарешті території країни опадів не буде.



Температура повітря становитиме +4...+9°C, а на Півдні - +10...+15°C.



У Карпатах ітиме суттєвий дощ із мокрим снігом. Пориви вітру сягатимуть 25-30 м/с. Температура повітря утримуватиметься близько 0°C.



У Києві й Київській області 17 лютого синоптики прогнозують дощ. У Києві температура повітря становитиме - +6...+8°C, а на Київщині - +4...+9°C.

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