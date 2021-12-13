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В Україні 187 населених пунктів залишилися без електроенергії

13 грудня, 2021 понедiлок
09:01
Суспільство відключення світла

Станом на 7:00 понеділка, 13 грудня, в Україні було знеструмлено 187 населених пунктів у 5 областях

Про це повідомляє сайт ДСНС.

"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема у Львівській області знеструмлено 102 населені пункти, в Івано-Франківській - 61 населений пункт, у Закарпатській - 10, у Чернівецькій - 10, у Житомирській - 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
 

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Новини
знеструмлені населені пункти
ДСНС
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