В Україні 187 населених пунктів залишилися без електроенергії
Станом на 7:00 понеділка, 13 грудня, в Україні було знеструмлено 187 населених пунктів у 5 областях
Про це повідомляє сайт ДСНС.
"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.
Зокрема у Львівській області знеструмлено 102 населені пункти, в Івано-Франківській - 61 населений пункт, у Закарпатській - 10, у Чернівецькій - 10, у Житомирській - 4.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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