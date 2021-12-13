В Україні 187 населених пунктів залишилися без електроенергії

Про це повідомляє сайт ДСНС.



"Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг), через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП, залишаються знеструмленими 187 населених пунктів у 5 областях", - йдеться у повідомленні.



Зокрема у Львівській області знеструмлено 102 населені пункти, в Івано-Франківській - 61 населений пункт, у Закарпатській - 10, у Чернівецькій - 10, у Житомирській - 4.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb