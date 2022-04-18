В Україні більше 800 населених пунктів залишаються знеструмленими, – Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом в телеграм.



"Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 292 тисячі споживачів, Харківській - 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів", – йдеться у повідомленні.



Без газу поки що 258 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.



За минулу добу фахівцям вдалося відновити електропостачання близько 53 тис. споживачів.



Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.



Газопостачання відновили для 7,1 тис. споживачів.



У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи провести складно або неможливо через бойові дії та нові пошкодження.



"Енергосистема України вже понад місяць впевнено працює разом з мережею континентальної Європи ENTSO-E. Україна показує високу якість балансування енергосистеми та стабільну роботу своєї мережі. Частота в мережі - 50 Гц", – зауважив Енергоатом.



У той же час усі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, на ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони.