В Україні більше 800 населених пунктів залишаються знеструмленими, – Енергоатом
Понад 675 тис. споживачів в Україні залишаються без елекропостачання, найбільше – на Донеччині
Про це повідомив Енергоатом в телеграм.
"Станом на 18 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 813 населених пунктів, загалом близько 675,8 тисяч споживачів. Зокрема в Донецькій області - понад 292 тисячі споживачів, Харківській - 102 тисячі, Луганській – 108 тисяч, Київській – 85,9 тисяч споживачів", – йдеться у повідомленні.
Без газу поки що 258 тис. абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
За минулу добу фахівцям вдалося відновити електропостачання близько 53 тис. споживачів.
Зокрема, у Київській області – 36,3 тисячам споживачів, Миколаївській – 10,1 тисячам, Харківській – 4,5 тисячам, Херсонській – 1,3 тисячам, Запорізькій – 800 споживачам.
Газопостачання відновили для 7,1 тис. споживачів.
У деяких районах аварійно-відновлювальні роботи провести складно або неможливо через бойові дії та нові пошкодження.
"Енергосистема України вже понад місяць впевнено працює разом з мережею континентальної Європи ENTSO-E. Україна показує високу якість балансування енергосистеми та стабільну роботу своєї мережі. Частота в мережі - 50 Гц", – зауважив Енергоатом.
У той же час усі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
- Нагадаємо, на ЗАЕС загарбники продовжують робити свої укріплення, технічно станція під контролем української сторони.
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