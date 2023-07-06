Про це написало впливове видання Newsweek.

Автор статті цитував Богдана Вітвіцького, колишнього федерального прокурора США, який у 2016-2017 роках був спеціальним радником генпрокурора України: "Я не знаю, наскільки нинішні прокурори прислухаються чи намагаються передбачити, що може хотіти адміністрація Зеленського, але ознаки "вендети" проти Порошенка та людей Порошенка точно є. Це зрозуміло".

Занепокоєння з приводу будь-якого неправильного ведення боротьби з корупцією під керівництвом Зеленського може викликати питання не лише щодо поточної підтримки, але й щодо перспективи виділення коштів на реконструкцію після завершення бойових дій – застерегло видання.

Зазначається, що "справи, які найбільше потрясли зовнішніх спостерігачів, – це справи трьох технократичних реформаторів, які високо оцінювалися на міжнародному рівні як компетентні люди, і жодного з них не було звинувачено у зловживанні офіційною владою заради особистої вигоди".

Мовиться про колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, його попередника Андрія Пивоварського і екс-главу "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"Націлювання на реформаторів, які прийшли в уряд через почуття громадянського обов'язку і які, за всіма ознаками, добре виконували свою роботу, загрожуватиме здатності України залучати талановитих керівників до державної служби, і це може послабити готовність зовнішніх корпоративних інвесторів вкласти гроші в проекти реконструкції", – сказав Newsweek керівник групи з питань корупції Німецького фонду Маршалла Джош Рудольф.

"Я спілкувався з низкою інвестиційних керівників, з нинішніми та колишніми високопосадовцями у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні, Берліні, з діячами міжнародних фінансових установ, які стежать за українськими державними компаніями так само пильно, як будь-хто в західному світі", – розповів Рудольф.

"Їх лякає те, що авторитетним реформаторам, які, здається, не були залучені в корупцію, висувають такі звинувачення", – зазначив експерт.

Видання нагадує, що українські антикорупційні інституції досягли прогресу після усунення колишнього президента Віктора Януковича внаслідок Євромайдану 2014 року, коли під час каденції Порошенка були створені НАБУ та САП. Після перемоги Зеленського західні партнери очікували більшого прогресу у викритті реальних корумпованих мереж, які були більш відповідними об'єктами для розслідувань", – зазначили західні спостерігачі.

Newsweek взяв численні інтерв'ю з українськими антикорупційними активістами, журналістами-розслідувачами, депутатами, бізнесменами, нинішніми та колишніми чиновниками. На запитання, хто з українських можновладців найбільше заслуговує на посилену перевірку з боку антикорупційних органів, вони назвали зовсім інший список імен.

Незважаючи на те, що українські антикорупційні органи висунули звинувачення трійці реформаторів, їх не звинуватили в корупції. Омеляна звинуватили у завданні шкоди державному бюджету шляхом впровадження політики, схваленої тодішнім кабінетом міністрів у 2017 році, яка знизила портові збори на 20 відсотків у рамках більш широкого поштовху до дерегуляції. Він був остаточно виправданий трьома різними судами і зараз служить в Збройних силах України.

Його попереднику Пивоварському в березні оголосили про підозру за схоже ймовірне правопорушення. Його звинувачують у реалізації політики 2015 року, згідно з якою половина зборів у порту "Південний" відкладалася на оплату приватної компанії за поглиблення порту.

Коболєва звинувачують в отриманні премії – бонус був нарахований після арбітражного врегулювання 2018 року, в якому "Нафтогаз" стягнув з російського газового гіганта "Газпрому" $4,6 млрд.

Після перемоги в суді наглядова рада "Нафтогазу" проголосувала за те, щоб виділити 1% суми топ-менеджерам як заохочення, причому $22 млн дісталися Коболєву, а його наступник Юрій Вітренко забрав додому близько $17 млн. Коболєву, який зараз носить браслет на щиколотці, загрожує до 12 років позбавлення волі.

"Юридично, офіційно, на папері я найбільш високооплачуваний керівник, який коли-небудь мав "Нафтогаз", – сказав Коболєв Newsweek .

Він зазначив: "Але насправді я найменш заможний, бо ніколи не брав жодного хабара".

"Якби ми троє дійсно були найбільш підозрілими фігурами в Україні, це було б справді чудовою новиною", – сказав Пивоварський.

Він підсумував: "Це означало б, що Україна стала Сінгапуром".

Офіс Зеленського не відповів на запит Newsweek про коментар.

Омелян каже, що справи проти нього почалися після того, як він відмовив високопоставленому чиновнику припинити критикувати Зеленського та голову його Офісу з перспективою хорошої пропозиції роботи, якщо він погодиться.

"Через тиждень у мене вдома ДБР провело обшук "помилково". Вони сказали, що прийшли не за адресою, але я сприйняв це як попередження про те, що мені варто подумати над пропозицією, яку я отримав минулого тижня", – сказав він.

Омелян підсумував: "Через кілька днів після цього мене запросили в офіс НАБУ і повідомили про висунуті мені звинувачення".

Мовиться, що "Сполучені Штати надали Україні понад $40 млрд допомоги у сфері безпеки після російського вторгнення, і критики підтримки, наданої адміністрацією президента Джо Байдена, часто посилалися на корупцію в Україні як на причину для більшої обережності".

Як зазначив Андрій Коболєв, кримінальне переслідування його самого та інших виглядає підозріло – так, ніби це було сплановано корисливими чиновниками, щоб дискредитувати людей, які мали репутацію в очах західних донорів для контролю за коштами на реконструкцію.

"Ці розслідування та судові переслідування є спробою зробити так, ніби ми не заслуговуємо на довіру", – сказав він.

Омелян підсумував: "Ми в суді не тому, що хтось справді підозрює нас у корупції, а тому, що нас ніхто не підозрює в корупції".