В Україні через війну вважається зниклою безвісти 331 дитина, від 24 лютого розшукали 7998 дітей
В Україні з початку повномасштабної війни з Росією наразі вважається безвісти зниклою 331 дитина
Про це у facebook поінформувала пресслужба Офісу Омбудсмана України.
"Інформація за даними державного порталу розшуку дітей "Діти війни" станом на 6 грудня 2022 року: 853 дитини — поранені, 331 — зникла, 13028 — депортовані, 7998 — знайдені", - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці листопада МВС повідомляло, що від початку повномасштабної війни із РФ Нацполіція знайшла майже 30 тисяч людей, яких вважали зниклими безвісти.
- 5 грудня стало відомо, що через повномасштабну російську збройну агресію в Україні 15 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.
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