Про це повідомляє Укренерго.

"Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури", - сказано в повідомленні.

У компанії зазначили, що 5 січня в низці областей було перевищено ліміти споживання й застосовано аварійні відключення світла. Вимкнення можливі й сьогодні, підкреслили в Укренерго.

При цьому Укренерго зазначає, що наявні в Україні електростанції не можуть виробити достатньо електрики.

"Уже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС", - резюмували в компанії.

Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.

В Енергоатомі спрогнозували повернення контролю над ЗАЕС військовим шляхом.

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