В Україні через зниження температури продовжує зростати дефіцит в енергосистемі
Наявні в Україні електростанції не в змозі виробити стільки електрики, аби повністю покрити потреби людей у разі подальшого зниження температури повітря
Про це повідомляє Укренерго.
"Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури", - сказано в повідомленні.
У компанії зазначили, що 5 січня в низці областей було перевищено ліміти споживання й застосовано аварійні відключення світла. Вимкнення можливі й сьогодні, підкреслили в Укренерго.
При цьому Укренерго зазначає, що наявні в Україні електростанції не можуть виробити достатньо електрики.
"Уже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої - Запорізької АЕС", - резюмували в компанії.
Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко казав, що окупована ЗАЕС – це найбільша втрата української енергосистеми за час війни, адже на станції - 6 енергоблоків, які ще в лютому 2022 року видавали в енергосистему України більше 6 000 МВт електроенергії.
- В Енергоатомі спрогнозували повернення контролю над ЗАЕС військовим шляхом.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.04
Купівля 40.04Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.43Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе