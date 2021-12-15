В Україні до 2026 року планують створити берегові ракетні війська

Про це інформує пресслужба Міноборони.



"У стадії розвитку перебуває новий рід військ - берегові ракетні війська. Вони будуть сформовані до 2026 року. До їхнього складу увійдуть три дивізіони берегового ракетного комплексу "Нептун". До другого кварталу наступного року буде повністю сформований перший дивізіон цього сучасного комплексу, який невдовзі встане на бойове чергування", - зазначають у повідомленні.



Підбиваючи підсумки діяльності ВМС за 2021 рік, Олексій Неїжпапа наголосив на тому, що стрімке зростання бойових спроможностей українського військового флоту стало можливим завдяки підтримці керівництва держави та міжнародних партнерів-членів НАТО. Він зазначив, що крім планових заходів зі спеціальної, бойової підготовки,відбулися міжнародні навчання, зокрема "Сі Бриз - 2021", учасниками яких стали сучасні військові судна США, Великої Британії, Франції, Румунії, Грузії й інших держав.



"Цього року була завершена й затверджена президентом України стратегія розвитку ВМС ЗСУ до 2036 року. Вона охоплює всі пріоритетні напрямки діяльності ВМС і формує спроможності на довгострокову перспективу. Згідно з програмою, розвиток надводних сил передбачає будівництво кораблів класу «корвет». На сьогодні в Туреччині готовність корпусу першого корабля цього класу становить 75−80%. У першому кварталі наступного року корпус корвета буде готовий, а до кінця 2022-го корабель з деяким оснащенням відбуксирують в Україну на добудування. Протягом 2023 року на ньому буде встановлено остаточне обладнання, озброєння і почнуться державні випробування. Також у 2023 році буде закладений другий корабель цього класу", - зазначив командувач ВМС.



Крім того, він додав, що завдяки імплементації кредиту Великої Британії й угоді України й об’єднаного Королівства стало можливим досягнення домовленостей щодо будівництва ракетних катерів, закупівлі протимінних кораблів, ракет класу море-море та створення двох військово-морських баз ВМС ЗСУ.

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