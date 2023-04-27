В Україні до кінця війни можуть заборонити виробництво і продаж сигарет для duty-free

"Недотримано до бюджету 20 мільярдів гривень (через нелегальну торгівлю сигаретами – ред.), а якщо рахувати й усі інші пов'язані питання, наприклад, контрабанду сировини, то ще більше. Тому тематика обігу нелегальних цигарок – це макроекономічне питання для країни", - заявив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, дуже дивна тенденція спостерігається з сигаретами для duty-free, коли на наземних пунктах пропуску на один чек купують в середньому 30-35 пачок цигарок. При цьому в ЄС можна провести лише 2 пачки. У мирному 2021-му в Україні працювало 48 магазинів безмитної торгівлі. А від початку війни їх залишилось всього 15. Виїзд для великої кількості громадян закритий. Аеропорти припинили свою роботу. Але продаж в duty-free впав лише з 27 мільйонів пачок цигарок до 19-ти. Цифри абсолютно не співставні, вважає Железняк.

Здавалося б, ключову роль в боротьбі з нелегальним обігом тютюнових виробів мають відігравати правоохоронці. Втім ефективність їх роботи у ТСК викликає немало нарікань.

"З огляду на те, що на проблему вже стільки разів звертали увагу, а вона досі існує, запропонували рішення для нашого комітету - під час війни заборонити виробництво і продаж сигарет duty-free. Не дуже елегантне рішення, але виглядає так, що єдине дієве в цій ситуації", - написав Ярослав Железняк у своєму телеграм після засідання ТСК.

Під час засідання ТСК аналітики презентували дані, скільки податків (акцизу ПДВ і податку на прибуток) сплачують окремі виробники тютюнової продукції на 1 тонну сировини. Виявилося, що цей показник буває як 4-5 мільйонів гривень за тонну, так і 0 грн, 13 або 35 гривень на одну тонну.

“Вся правоохоронна система вона є співучасником ухилення від податків”, - вважає член ТСК народний депутат Вадим Івченко.

ТСК склала перелік правопорушень у різних областях із зазначенням адрес правопорушників, GPS-координат, прізвищ та марок підробленої продукції, загалом на понад 30 сторінках. Звіт представили на засіданні у вигляді фотографій та передали правоохоронцям для розслідування. На наступному засіданні ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів, яке призначено на 16 травня 2023 року, народні депутати заслухають звіт правоохоронних органів щодо проведених розслідувань.