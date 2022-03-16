Про це повідомляє "Медуза", - інформує "Еспресо.Захід".



"Траурне фото з портретами шести загиблих спецназівців розійшлося соцмережами. Це - бійці ЦСН "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. Про деяких з них можна знайти біографічні дані, - пише "Медуза". - Алєксєй Блінков (другий справа) - випускник Новосибірського інституту військ нацгвардії. Міхаїл Бєляков (ймовірно другий зліва) - уродженець Нікольська Пензенської області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений орденом Мужності посмертно, загинув ще 27 лютого. На батьківщині йому влаштували пишний похорон".



Також виданню стало відомо про сьомого полеглого - це спецпризначенець Максим Пустозвонов, виходець зі Самарської області, колишній футболіст молодіжного складу "Крылья Советов".



"Коло обов'язків "Витязя" широке - від боротьби з бандформуваннями до охорони віп-персон. Що робили "витязі" у сусідній країні, залишається тільки здогадуватися", - пише "Медуза".

Нагадаємо, британська розвідка оцінила спроможність російської окупаційної армії.

Зранку на Одещині підбили два літаки окупантів.

Окупанти втратили майже 14 тисяч військових і понад сотню гелікоптерів.

ЗСУ на деяких напрямках перейшли в контрнаступ, окупанти відступають

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