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Головна війна з Росією В Україні гине "еліта" Росгвардії, - "Медуза"

В Україні гине "еліта" Росгвардії, - "Медуза"

16 березня, 2022 середа
11:21
війна з Росією Загиблі "крапові берети" Росгвардії

Повідомляють про загибель як мінімум семи бійців центру спеціального призначення "Витязь" при дивізії імені Дзержинського.

Про це повідомляє "Медуза", - інформує "Еспресо.Захід".

"Траурне фото з портретами шести загиблих спецназівців розійшлося соцмережами. Це - бійці ЦСН "Витязь" при дивізії імені Дзержинського. Про деяких з них можна знайти біографічні дані, - пише "Медуза". - Алєксєй Блінков (другий справа) - випускник Новосибірського інституту військ нацгвардії. Міхаїл Бєляков (ймовірно другий зліва) - уродженець Нікольська Пензенської області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений орденом Мужності посмертно, загинув ще 27 лютого. На батьківщині йому влаштували пишний похорон".

Також виданню стало відомо про сьомого полеглого - це спецпризначенець Максим Пустозвонов, виходець зі Самарської області, колишній футболіст молодіжного складу "Крылья Советов".

"Коло обов'язків "Витязя" широке - від боротьби з бандформуваннями до охорони віп-персон. Що робили "витязі" у сусідній країні, залишається тільки здогадуватися", - пише "Медуза".

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