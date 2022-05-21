В Україні ліквідували племінника заступника Шойгу, - росЗМІ
Командир десантно-штурмової роти військ РФ капітан Адам Хамхоєв, який є племінником заступника міністра оборони Росії Юнус-Беку Євкурова був ліквідований у бою в Україні
Про це повідомляє інгуське медіа The Magas Times у Facebook.
"Орієнтовно, тіло загиблого привезуть завтра, 22 травня, в рідний Карабулак. На в'їзді в республіку (Інгушетія - ред.) буде організовано зустріч колони для супроводу до рідного дому", - йдеться у повідомленні.
За інформацією ЗМІ, Хамхоєв - випускник Рязанського вищого повітряно-десантного командного училища.
Видання Фортанга з посиланням на джерело повідомляє, що загиблий – племінник заступника міністра оборони Євкурова.
Зазначається, що Хамхоєв загинув у ніч проти 21 травня. За словами джерела, окупант був сином сестри Євкурова.
Юнус-Бек Євкуров з липня 2019 року обіймає посаду заступника міністра оборони РФ. Доти він протягом 12 років очолював Інгушетію.
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