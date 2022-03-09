В Україні мережі операторів і провайдерів працюють стабільно всюди, крім зон бойових дій, - Держспецзв'язку

Про цке повідомило Держспецзв'язку.



Для того щоб українці могли дізнаватися новини та спілкуватися з рідними, оператори забезпечили доступ до інтернету в сховищах.



Мережі операторів і провайдерів працюють стабільно, крім зон бойових дій. Там аварійно-ремонтні бригади мають доступ до критично важливих обʼєктів телекомунікаційної інфраструктури з метою її відновлення.



Унаслідок активних бойових дій провели резервування та відновлення пошкоджених каналів звʼязку в Сумській, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях. У Харкові відновлено цифрове телевізійне мовлення.



На Сумщині забезпечили роботу екстрених номерів, зокрема організовали маршрутизацію дзвінків на багатоканальний фіксований номер оперативно-диспетчерської служби ДСНС.



Укртелеком зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, за винятком Сумської, Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської. На Чернігівщині провайдер тимчасово не надає послуги через пошкодження інфраструктури під час бойових дій. Загалом працюють 75% регіональних вузлів звʼязку.



Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами продовжують функціонувати в режимі керування під час воєнного стану, яке здійснює Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзвязку.

Нагадаємо, у Харкові відновили українське телевізійне мовлення.

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