В Україні минулої доби зафіксували понад 2 тис. випадків COVID-19
31 серпня в Україні зафіксовано 2075 підтверджених випадків коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.
Серед нових хворих - 153 дитини та 52 медпрацівника.
Також за добу: госпіталізовано – 874 особи; померло – 44 людини; одужало – 925 осіб.
За весь час в Україні:
- захворіло – 2 288 371 особа;
- одужало – 2 208 865 осіб;
- летальних випадків – 53 833;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.
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