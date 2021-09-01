В Україні минулої доби зафіксували понад 2 тис. випадків COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Серед нових хворих - 153 дитини та 52 медпрацівника.



Також за добу: госпіталізовано – 874 особи; померло – 44 людини; одужало – 925 осіб.



За весь час в Україні:

захворіло – 2 288 371 особа;

одужало – 2 208 865 осіб;

летальних випадків – 53 833;

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.