В Україні минулої доби зареєстровано ​​13 777 нових випадків COVID-19, померли 509 людей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 2 грудня було зареєстровано ​​13 777 нових випадків COVID-19 (у тому числі 1 279 дітей та 222 медпрацівники), 22 893 пацієнти одужали, 509 людей померли.



2 грудня в Україні від COVID-19 вакцинували 206 710 людей. Одну дозу отримали 70 581 людина, повністю імунізовані – 136 129 людей.



Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили 13 610 070 людей, з них одну дозу отримали 13 610 068 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 11 549 490 людей. Загалом зроблено 25 159 558 щеплень.



"​Вже 43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%", - зазначили у МОЗ,



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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